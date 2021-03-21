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Dünya

Uluslararası Koalisyon Irak'ta 10 günde 85 DEAŞ hedefini yok etti

Irak Savunma Bakanlığı, Uluslararası Koalisyonun, ülkenin kuzeyindeki dağlık bölgeye düzenlediği 133 hava saldırısıyla 85 DEAŞ hedefini imha ettiğini bildirdi.

AA21 Mart 2021 Pazar 07:25 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 07:27
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Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresinden yapılan açıklamada, 10 gün süren operasyonun Ninova Operasyon Komutanlığı tarafından Karadağ dağlarında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, DEAŞ üyesi teröristlerin kullandığı 61 sığınak ve 24 mağaranın yerle bir edildiği, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

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