Uluslararası Koordinasyon Grubu harekete geçti! İran'a 5 Ocak'a kadar süre tanındı

AA 17 Aralık 2021 Cuma 01:14 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 01:15

İran'da, Ukrayna Havayollarına ait Flight PS752 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinin ardından Kanada, İsveç, İngiltere ve Ukrayna'yı temsilen kurulan Uluslararası Koordinasyon ve Müdahale Grubu, yaptığı açıklamada, yükümlülükler ve tazminat gibi konuları görüşmek üzere İran'ı 17 Ocak 2022 tarihinde müzakereye çağırdı.

Grubun açıklamasında, müzakerelere katılmaya istekli olup olmadıklarını teyit etmek için İran'a 5 Ocak 2022'ye kadar süre verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İran'a, 17 Ocak 2022 tarihinde PS752'nin düşürülmesine ilişkin iddiamız ve tazminat taleplerimizle ilgili konuları görüşmeye davet eden bir talep daha ilettik. Ancak, bu konuyu yapıcı ve zamanında ele alma konusundaki bariz isteksizliği nedeniyle, İran'a müzakerelere katılmaya istekli olup olmadıklarını teyit etmek için 5 Ocak 2022'ye kadar süreleri olduğunu bildirdik."

Grubun, görüşmelerin 17 Ocak haftasında da gerçekleşmemesi halinde, İran'la tazminat müzakereleri için daha fazla girişimin boşuna olduğunu varsayacağı belirtilen açıklamada, o aşamadan sonra konuyu uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek için diğer adımların atılacağı hatırlatıldı.

- "İRAN, ULUSLARARASI YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE BAĞLI KALMAYA HİÇ İLGİ GÖSTERMEDİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PS752 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin üzerinden yaklaşık iki yıl geçti ve İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası yasal yükümlülüklerine bağlı kalmaya hiç ilgi göstermedi. Koordinasyon Grubu'nun sabrı tükeniyor. Grup, kurbanların sevdikleriyle dayanışma içindedir. Sivil ve askeri yetkililerin 176 masum insanın ölümüne yol açan eylem ve ihmallerinden İran İslam Cumhuriyeti'ni sorumlu tutma hedefinde hemfikiriz."



Ukrayna Havayolları'na ait Flight PS752 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 tarihinde Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra havalimanı yakınında düşmüştü.

Olayda uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan toplam 176 kişi hayatını kaybetmişti. Tahran yönetimi, uçağın İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarını önce yalanlamış, olaydan 3 gün sonra ise yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

İran, Ukrayna uçağının düşürülmesi ile ilgili uluslararası müzakere taleplerine bugüne kadar olumlu yaklaşım sergilemedi.