İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6005
  • EURO
    52,9577
  • ALTIN
    6594.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uluslararası uyuşturucu ağına darbe! Milyonlarca hap ele geçirildi
Dünya

Uluslararası uyuşturucu ağına darbe! Milyonlarca hap ele geçirildi

Suriye'de uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine düzenlenen operasyonda 25 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
Uluslararası uyuşturucu ağına darbe! Milyonlarca hap ele geçirildi
ABONE OL

Suriye resmi ajansı SANA'nın Uyuşturucuyla Mücadele Dairesine dayandırdığı haberine göre, narkotik ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına nokta operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi Teknik İşler Müdür Yardımcısı Malik Musa, uyuşturucu kaçakçılarının sınır kontrollerini aşmak için sıra dışı bir yöntem kullandığını belirtti. Musa, yaklaşık 25 milyon adet olduğu değerlendirilen captagon hapların toprak kapların içine profesyonel şekilde yerleştirilerek gizlendiğini ifade etti.

Operasyon sonucunda uluslararası bağlantıları bulunan şebekenin çökertildiğini ifade eden Musa, aralarında hücre elebaşının da bulunduğu 7 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini belirtti.

Musa ayrıca, uyuşturucu şebekelerine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Nisan ayında da Türkiye ve Suriye'nin ortak operasyonuyla 15 milyon uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Katil İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor! Bir tekneyle irtibat koptu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.