Uluslararası uyuşturucu ağına darbe! Milyonlarca hap ele geçirildi

Suriye resmi ajansı SANA'nın Uyuşturucuyla Mücadele Dairesine dayandırdığı haberine göre, narkotik ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına nokta operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi Teknik İşler Müdür Yardımcısı Malik Musa, uyuşturucu kaçakçılarının sınır kontrollerini aşmak için sıra dışı bir yöntem kullandığını belirtti. Musa, yaklaşık 25 milyon adet olduğu değerlendirilen captagon hapların toprak kapların içine profesyonel şekilde yerleştirilerek gizlendiğini ifade etti.

Operasyon sonucunda uluslararası bağlantıları bulunan şebekenin çökertildiğini ifade eden Musa, aralarında hücre elebaşının da bulunduğu 7 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini belirtti.

Musa ayrıca, uyuşturucu şebekelerine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Nisan ayında da Türkiye ve Suriye'nin ortak operasyonuyla 15 milyon uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

