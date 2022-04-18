Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü başlıyor

İki Rus kozmonot uzay istasyonunun 11 buçuk metre uzunluğundaki yeni robotik kolunu etkinleştirecek.

Kozmonotlar, bunun için gerekli kontrol panelini kurup test edecekler.

Çalışmalar Uzay istasyonunun Rusya'ya ait bilim modülü dış yüzeyinde gerçekleştiriliyor.

Yürüyüşün yaklaşık 7 saat sürmesi bekleniyor.

Yürüyüş, Artemyev'in dördüncü uzay yürüyüşü. Matveyev'in ise ilk olacak.

Yürüyüş, bu yıl uzay istasyonunun dışındaki dördüncü uzay yürüyüşü.

Yörüngedeki istasyonun montaj ve bakım gibi işleri için bugüne kadar 248 uzay yürüyüşü gerçekleştirildi.