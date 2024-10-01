Umerov, 4 yardımcısını görevden aldı

Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savunma bakanlık sisteminin sıkıyönetim sırasında kapalı bir çevre olduğunu ve bunun sistem içindeki tüm süreçlerin açık ve kontrollü edilebilir olması gerektiği anlamına geldiğini kaydetti.

Bu süreçleri etkilemeye yönelik dış yada iç girişimin kabul edilemez olduğunun altını çizen Umerov, "Bu bağlamda kadro değişikliği yapılıyor. Bu bağlamda savunma bakan yardımcıları Stanislav Gayder, Oleksandr Sergiy, Yuriy Djigir ve Lyudmila Daragan'ın görevden alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na bir yazı gönderdim." ifadesini kullandı.

Umerov, yeni bakan yardımcılarının atanmasına ilişkin ayrı bir açıklama yapacağını kaydetti.

Bakan Umerov'un 8 yardımcısı bulunuyor.