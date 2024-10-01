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Dünya

Umerov, 4 yardımcısını görevden aldı

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un 4 yardımcısını görevden aldığı bildirildi.

AA1 Ekim 2024 Salı 18:26 - Güncelleme:
Umerov, 4 yardımcısını görevden aldı
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Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savunma bakanlık sisteminin sıkıyönetim sırasında kapalı bir çevre olduğunu ve bunun sistem içindeki tüm süreçlerin açık ve kontrollü edilebilir olması gerektiği anlamına geldiğini kaydetti.

Bu süreçleri etkilemeye yönelik dış yada iç girişimin kabul edilemez olduğunun altını çizen Umerov, "Bu bağlamda kadro değişikliği yapılıyor. Bu bağlamda savunma bakan yardımcıları Stanislav Gayder, Oleksandr Sergiy, Yuriy Djigir ve Lyudmila Daragan'ın görevden alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na bir yazı gönderdim." ifadesini kullandı.

Umerov, yeni bakan yardımcılarının atanmasına ilişkin ayrı bir açıklama yapacağını kaydetti.

Bakan Umerov'un 8 yardımcısı bulunuyor.

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