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Dünya

UMH askeri güçleri Trablus'un güneyindeki 11 Hafter mevzisini vurdu

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin konuşlandığı 11 mevzi bombalandı.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi14:43 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 14:43

Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün başkent Trablus’un güneyi ve Trablus’un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’na yapılan roket saldırılarına karşılık verildi.

Açıklamada “UMH’ye ait silahlı güçler tarafından Hafter’in paralı milislerinin bulunduğu 11 mevziye operasyon düzenlendi. Operasyon Mitiga Havalimanı ve Trablus’un sivil yaşam alanlarına yapılan roketli saldırılara misliyle karşılık şeklinde gerçekleştirildi.” denildi.

Hafter’e bağlı milisler, dün 25'i Mitiga Havalimanı'na olmak üzere, başkent Trablus’a 60’dan fazla füze fırlatmıştı.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise katıldığı bir yerel televizyonda, “Trablus’un güneyindeki bütün Hafter mevzilerini vuracağız” demişti.

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