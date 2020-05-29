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Dünya

UMH birlikleri, Mitiga Havaalanı çevresinde kontrolü sağladı

Libya'dan son dakika açıklaması geldi. Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin Mitiga Uluslararası Havaalanı çevresinde kontrolü sağladığı duyuruldu.

DHA29 Mayıs 2020 Cuma 21:30 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 21:30
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Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyor. UMH birliklerinin, Mitiga Uluslararası Havaalanı (Trablus Havaalanı) çevresinde kontrolü sağladığı duyuruldu. UMH’nin ilerleyişinin, Hafter’e bağlı savaşan Wagner ve Cancavid birliklerinin geri çekilmesiyle kolaylaştığı ifade edildi.

HAFTER’E BAĞLI MİLİSLER GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler geri çekildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, “Birliklerimiz uluslararası Trablus Havaalanının etrafında bulunan Hafter terör örgütüne operasyon düzenledi ve teröristleri bir çok noktadan uzaklaştırmayı başardı” demişti.

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