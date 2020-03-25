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Dünya

UMH birliklerinden Hafter milislerine karşı ''Barış Fırtınası'' operasyonu

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki Hafter milislerine karşı operasyon başlattı.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 12:40 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:07
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UMH’ye bağlı Öfke Volkanı Operasyon Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine karşı bütün cephelerde “Barış Fırtınası Operasyonu” başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada operasyonun Hafter milisleri ve paralı askerlerinin, ateşkesi ihlal ederek, Trablus’taki sivil yaşam alanlarını roketlerle hedef almaları nedeniyle başlatıldığı kaydedildi.

Hafter milisleri dün Trablus’un güneyinde Ayn Zara bölgesindeki hapishaneye saldırmış ve 3 görevliyi yaralamıştı. Son 2 günde aynı bölgeye yapılan roketli saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Barış Fırtınası Operasyonu Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli, Libya Ulusal Askeri Hava Üssünü ele geçirdiklerini ve bazı milisleri de esir aldıklarını duyurdu.

Dalgalar mendireği aştı

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