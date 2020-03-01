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Dünya

UMH: Hafter milislerinden 23'ü öldürüldü, 4'ü yakalandı

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 23'ünün öldürüldüğünü, 4'ünün sağ yakalandığını duyurdu.

AA01 Mart 2020 Pazar23:59 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 23:59

UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyinde pek çok noktadan gerçekleştirdiği saldırıların UMH güçleri tarafından püskürtüldüğünü, çıkan çatışmada 23 milisin öldürüldüğünü, 4'ünün yakalandığını söyledi.

Mecei, çatışmalarda UMH güçlerinden de 9 askerin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Sözcü Mecei, UMH güçlerinin, Hafter milislerinin El-Aziziyye ve es-Sevani bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılar sırasında 6 askeri aracı, Ayn Zara bölgesinde de bir füze rampasını kullanılamaz hale getirdiğini kaydetti.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.

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