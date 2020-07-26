İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2020 Pazar / 5 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8493
  • EURO
    7,9944
  • ALTIN
    418.837
  • BIST100
    119202
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • UMH ordusu sözcüsü Albay Kanunu: Sirte için talimat bekliyoruz
Dünya

UMH ordusu sözcüsü Albay Kanunu: Sirte için talimat bekliyoruz

Askeri operasyonların Libya topraklarının tamamında kontrolün sağlamasına kadar devam edeceğini vurgulayan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu Sirte çevresindeki durumların planlandığı gibi gittiğini ve Libya ordusunun Yüksek Komutanının talimatını beklediklerini söyledi.

IHA26 Temmuz 2020 Pazar 10:03 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 10:03
ABONE OL

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, askeri operasyonların Libya topraklarının tamamında kontrolün sağlamasına kadar devam edeceğini vurguladı.

UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Sirte çevresindeki durumların planlandığı gibi gittiğini ve Libya ordusunun Yüksek Komutanının talimatını beklediklerini söyledi. Askeri operasyonların Libya topraklarının tamamında kontrolün sağlanmasına kadar devam edeceğini vurgulayan Kanunu, "Tüm Libya şehirlerini temizlemek için askeri operasyonları sürdüreceğiz" dedi.

Kanunu, Cufra ve Sirte’nin ’kırmızı çizgi’ olduğunu söyleyip Libya’ya askeri müdahale sinyali veren Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi’ye yanıt vererek, "Sadece meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti kırmızı çizgileri belirtiyor" dedi. Kanunu ayrıca, "Zafer Yolları" askeri harekatını başlatmak için talimatları beklediklerini vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.