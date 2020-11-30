Umman ile ABD arasında politik görüşme

AA 30 Kasım 2020 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 23:45

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bölgede yaşanan gelişmeleri görüştü.

Umman haber ajansı ONA'ya göre, Bin Tarık ile Pompeo gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı. Görüşmeye ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Bin Tarık-Pompeo görüşmesi, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi nedeniyle Arap ülkelerinden gelen yoğun tepkiler ve sükunet çağrılarının akabinde gerçekleşti.

Umman, İran'ın müttefiki olarak biliniyor.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.