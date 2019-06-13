İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Umman Denizi'nde İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kuruluşuna ait Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous adlı ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldi.

Umman Körfezi'nde hedef alınan Kokuka Courageous tanker gemisinin mürettabatı güvenli bir şekilde kurtarılırken, maddi hasar meydana gelen geminin batma tehlikesi taşımadığı ifade edildi. Reuters haber ajansında yer alan bilgiye göre hedef alınan gemi İran'dan 14 deniz mili uzaklıkta yer alıyordu.

Olayın ardından tankerlerde görev yapan personelin tahliye edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

ABD donanmasının Beşinci Filosu da bölgede gerçekleşen patlamalardan haberdar olduklarını ve gereken desteği verdiklerini duyurdu.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

NORVEÇ TANKERİ DE HEDEF ALINDI

Öte yandan Norveçli Frontline şirketine ait bir başka tankerin Fuceyra açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı duyuruldu.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ VAKA

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Deniz Kuvvetleri Beşinci Filosu Reuters'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Umman Körfezi'nde iki tankere saldırı gerçekleşti. Yerel saat ile 06.12'de ilk yardım çağrısını, 07.00'da ise ikinci yardım çağrısını aldık.