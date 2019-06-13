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Körfez'de peş peşe patlamalar

Umman Körfezi'nde, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları'na ait iki tankerde patlama oldu. Öte yandan Norveçli Frontline şirketine ait bir başka tankerin Fuceyra açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı duyuruldu. Tayvan merkezli CPC de kendilerine ait bir tankerin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu duyurdu. ABD beşinci filosu Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yönelik saldırıyı teyit etti.

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İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Umman Denizi'nde İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kuruluşuna ait Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous adlı ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldi. 
 
Umman Körfezi'nde hedef alınan Kokuka Courageous tanker gemisinin mürettabatı güvenli bir şekilde kurtarılırken, maddi hasar meydana gelen geminin batma tehlikesi taşımadığı ifade edildi. Reuters haber ajansında yer alan bilgiye göre hedef alınan gemi İran'dan 14 deniz mili uzaklıkta yer alıyordu.
 
Olayın ardından tankerlerde görev yapan personelin tahliye edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.
 
ABD donanmasının Beşinci Filosu da bölgede gerçekleşen patlamalardan haberdar olduklarını ve gereken desteği verdiklerini duyurdu.
 
Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.
 
NORVEÇ TANKERİ DE HEDEF ALINDI
 
Öte yandan Norveçli Frontline şirketine ait bir başka tankerin Fuceyra açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı duyuruldu.
 
AYNI BÖLGEDE İKİNCİ VAKA
 
BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.
 
Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.
 
ABD'DEN AÇIKLAMA
 
ABD Deniz Kuvvetleri Beşinci Filosu Reuters'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:  Umman Körfezi'nde iki tankere saldırı gerçekleşti. Yerel saat ile 06.12'de ilk yardım çağrısını, 07.00'da ise ikinci yardım çağrısını aldık.

Yanan otomobilden atlayarak kurtuldular

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