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Dünya

Umman Körfezi'nde gemiler çarpıştı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman Körfezi'nde iki petrol tankerinin çarpıştığını duyurdu. 'Adalynn' adlı petrol tankerinden 24 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

AA17 Haziran 2025 Salı 13:05 - Güncelleme:
Umman Körfezi'nde gemiler çarpıştı!
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman Körfezi'nde iki petrol tankerinin çarpıştığını ve 24 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

BAE Ulusal Muhafızlarından yapılan açıklamada, Umman Körfezi'nde bir başka petrol tankeriyle çarpışan "Adalynn" adlı petrol tankerinden 24 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, diğer petrol tankerinin türü ve durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tahliye edilen kişilerin, BAE'nin Şarika Emirliği'ne bağlı dev petrol tankerlerinin bulunduğu Horfakkan Limanı'na nakledildiği kaydedildi.

Açıklamada olaya ilişkin başka ayrıntı verilmedi.

  • Petrol tankerleri
  • Umman Körfezi
  • Tahliye edilenler

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