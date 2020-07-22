İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2020 Çarşamba / 1 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8529
  • EURO
    7,9392
  • ALTIN
    407.469
  • BIST100
    118125
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Umman ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı
Dünya

Umman ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Umman'da 349'a, Bahreyn'de 130'a yükselirken, Filistin'de vaka sayıları arttı.

AA22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:20 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:21
ABONE OL

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 1660 kişide virüs tespit edildiği, 1312 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 349'a, vakaların 71 bin 547'ye, iyileşenlerin 47 bin 922'ye çıktığı ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 894 kişinin enfekte olduğu, 1083 kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 130'a, vakaların 37 bin 316'ya, iyileşenlerin 33 bin 455'e çıktığı ifade edildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 356 kişinin enfekte olduğu, 16 hastanın da iyileştiği aktarıldı.

Vakaların 11 bin 279'a, iyileşenlerin 2 bin 124'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, Batı Şeria ile Gazze'nin yanı sıra Doğu Kudüs'teki rakamların da toplam sayı içinde zikredildiği bilgisi verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.