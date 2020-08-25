Umman ve Kuveyt'te koronavirüs can almaya devam ediyor

AA 25 Ağustos 2020 Salı 18:27 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 18:27

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi ve 143 yeni vaka tespit edildi, 235 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 642'ye, vaka sayısı da 84 bin 652'ye çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 79 bin 147 oldu.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 613 kişinin enfekte olduğu ve 477 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 519'a, vaka sayısının da 81 bin 573'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 73 bin 402'ye ulaştığı ifade edildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 77 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece toplam vaka sayısının 1716'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.