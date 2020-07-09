Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybında artış yaşandı

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1518 kişinin enfekte olduğu, 1016 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının 236'ya, vakaların 51 bin 725'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 33 bin 21'e ulaştığı belirtildi.
- Libya
Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi de ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 36'ya çıktığını açıkladı.
Açıklamada, son 24 saatte ülkede 86 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1268'e, hastalıktan iyileşenlerin sayısının da 306'ya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Resmi verilere göre Libya'da, salgının ortaya çıkmasından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
- Fas
Fas Sağlık Bakanlığı da 178 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiğini ve toplam vaka sayısının 14 bin 949'a yükseldiğini bildirdi.
Bakanlık, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 242, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 11 bin 372 olduğunu açıkladı.