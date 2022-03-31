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Dünya

Umman'da yaşanan felakette ölü sayısı 11'e yükseldi

Umman'da ülkenin batısındaki İbri vilayetine bağlı Arıd bölgesinde bulunan bir mermer ocağında kaya parçasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

AA31 Mart 2022 Perşembe 20:33 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 20:33
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Umman Sivil Savunma ve Kurtarma Kurumu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta sonunda meydana gelen çökme olayıyla ilgili kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Olayda 4 kişinin yaralandığı, kayıp 4 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından şu ana kadar çıkarılan ceset sayısının 11'e yükseldiği aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olayda 6 kişinin öldüğü, hayatını kaybedenlerin hepsinin Asya kökenli olduğu açıklanmıştı.

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