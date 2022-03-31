Umman'da yaşanan felakette ölü sayısı 11'e yükseldi

Umman Sivil Savunma ve Kurtarma Kurumu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta sonunda meydana gelen çökme olayıyla ilgili kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.



Olayda 4 kişinin yaralandığı, kayıp 4 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından şu ana kadar çıkarılan ceset sayısının 11'e yükseldiği aktarıldı.



Geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olayda 6 kişinin öldüğü, hayatını kaybedenlerin hepsinin Asya kökenli olduğu açıklanmıştı.