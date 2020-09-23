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Dünya

Umre ziyaretleri yeniden başlayacak! Suudi Arabistan açıkladı

Suudi Arabistan, 4 Ekim'den itibaren umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatacak

IHA23 Eylül 2020 Çarşamba 00:32 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 00:32
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Suudi Arabistan koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacak.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs  salgınında alınan önlemler kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu. Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi. İlk aşamada Suudi Arabistan’da yaşayanlara (günde yaklaşık 6 bin kişiye) izin verileceği belirtildi.

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