Umre ziyaretleri yeniden başlayacak! Suudi Arabistan açıkladı

IHA 23 Eylül 2020 Çarşamba 00:32 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 00:32

Suudi Arabistan koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacak.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs salgınında alınan önlemler kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu. Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi. İlk aşamada Suudi Arabistan’da yaşayanlara (günde yaklaşık 6 bin kişiye) izin verileceği belirtildi.