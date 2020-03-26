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Dünya

Umut veren gelişme: Güney Kore'de koronavirüs hastalarının yaklaşık yüzde 45'i iyileşti

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmeye başlandığı 20 Ocak'tan bu yana, hastaların yaklaşık yüzde 45'inin tamamen iyileştiği bildirildi.

AA26 Mart 2020 Perşembe 14:11 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 14:53
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Korea Herald'ın haberine göre, 104 yeni vaka ile ülkede virüsün tespit edildiği kişi sayısı 9 bin 241'e yükseldi.

Ülke genelinde, ilk vakanın görüldüğü 20 Ocak'tan bu yana, Kovid-19 taşıyan 4 bin 144 hastanın tamamen iyileştiği, bunun vakaların yüzde 44,8'ini oluşturduğu belirtildi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında toplam 131 kişinin hayatını kaybettiği ve genel ölüm oranının yüzde 1,42 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin yüzde 6,66'sının 70'li ve yüzde 13,94'ünün de 80'li yaşlarında olduğu aktarıldı.

Güney Kore'de, bu hafta görülen yeni Kovid-19 vakalarından 86'sının Avrupa'dan, 45'inin Amerika'dan ve 8'inin Asya'dan geldiği, ülkedeki yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısının ise 284 olduğu bildirildi.

- Bangladeş Başbakanından virüs nedeniyle "ibadetlerinizi evde yapın" çağrısı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Kovid-19 salgını nedeniyle halka, "namazlarını camide değil evlerinde kılmaları" çağrısı yaptı.

Başbakan Hasina, ulusa sesleniş konuşmasında, "Müslüman kardeşlerim, namazlarınızı evde kılın. Diğer dinlerden kardeşlerim, ibadetlerinizi evlerinizde yapın." dedi.

Halka, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmalarını tavsiye eden Hasina, ülkede şimdiye kadar 39 kişiye bulaşan ve 5 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan salgının yayılmasını engellemek için herkesten evlerinde kalmalarını istedi.

Bangladeş'te Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde tüm toplu taşıma araçlarıyla seyahatlerin askıya alınması kararlaştırılmıştı.

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