ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşmadan çekilme ve Basra Körfezi'ndeki gerilimlerle karşı karşıya geldikleri İran ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Trump Twitter'da yaptığı paylaşımda, ''Unutmayın. İranlılar hiçbir savaşı kazanmamıştır ama, hiçbir müzakereyi de kaybetmemiştir.'' ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü (dün) yaptığı açıklamada Tahran'a gidip konuşmayı teklif ettiğini ancak İran'ın buna izin vermediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca Rusya ve İran konularında kendisiyle ters düşen Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un gelecek ay görevi bırakacağını duyurmuştu.