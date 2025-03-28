İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2025 Cuma / 29 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0281
  • EURO
    41,0237
  • ALTIN
    3764.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • UNESCO'da Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği! Emine Erdoğan'dan video mesaj
Dünya

UNESCO'da Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği! Emine Erdoğan'dan video mesaj

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Paris'teki Genel Merkezi'nde 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

AA28 Mart 2025 Cuma 07:11 - Güncelleme:
UNESCO'da Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği! Emine Erdoğan'dan video mesaj
ABONE OL

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet'in ev sahipliğindeki etkinlikte çevre bilincini artırmaya yönelik uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte, UNESCO Yönetim Kurulu Başkanı Vera El Khoury Lacoeuilhe, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) One Planet Network Direktörü Jorge Laguna-Celis ve UNESCO Yer Bilimleri Birimi Şefi Kristof Vandenberghe konuşma yaptı. Katılımcılar, sıfır atık hedeflerinin yalnızca çevresel sürdürülebilirlik değil, aynı zamanda gelecek kuşakların yaşam hakkı açısından da belirleyici olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve 2017'de başlatılan "Sıfır Atık" girişiminin kurucusu Emine Erdoğan'ın, etkinliğe gönderdiği video mesaj salonda gösterildi.

Mesajında bu yılki temanın "moda ve tekstilde sıfır atık" olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, bireysel katkıların önemine vurgu yaptı. Emine Erdoğan, mesajında "Dünyanın dengesini yeniden kurmak bizim elimizde. Dönüşümün gücünü, sorumluluğumuzu ve her birimizin katkısının ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlamayı ümit ediyor, geleceği sürdürülebilir seçimlerle dokumayı diliyorum." ifadesini kullandı.

UNESCO'daki konuşmacılar da, "hızlı moda" (fast fashion) akımının çevreye verdiği zararları ele alarak, hem moda endüstrisinin dönüşmesi hem de tüketici davranışlarında bilinç artışı sağlanması gerektiğine işaret etti.

UNESCO'daki bu etkinlik, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Emine Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla düzenlenen programla eş zamanlı gerçekleştirildi. Bu durum, Sıfır Atık Günü'nün sadece BM Genel Kurulu düzeyinde değil, tüm BM kurumlarınca da sahiplenildiğinin bir göstergesi oldu.

Etkinlik, UNESCO'nun sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle doğrudan örtüşen çevreci politikaların, uluslararası düzlemde daha güçlü şekilde ele alınması gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin bu alandaki liderliği ise diplomatik çevrelerde takdirle karşılanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.