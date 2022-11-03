UNESCO'dan korkutan rapor! 2050'ye kadar yok olacaklar

Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) "Dünya Mirası Buzullar" adlı bir rapor yayımladı.

Uydu verilerinin incelenmesiyle hazırlanan raporda, iklim değişikliğinin başlangıcı kabul edilen buzulların erimesi ele alındı.

Raporda, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 50 alanda 18 bin 600 buzul olduğu, bunların üçte birinin 30 yıl içinde kaçınılmaz biçimde yok olacağı ifade edildi.

Buzulların, insanların iklim değişikliğiyle mücadelesine bağlı olmadan eriyeceğine dikkati çekilen raporda, Afrika, Avrupa ve Amerika'daki bazı buzullardan iz kalmayacağı belirtildi.

Raporda, Tanzanya'daki Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro, İsviçre Alpleri, İtalya'daki Dolomit ve ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı ile Yosemite Ulusal Parkı'ndaki buzulların da 2050'ye kadar eriyecek buzullar arasında olduğu kaydedildi.