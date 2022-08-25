UNESCO'nun utanmazlığı! Türkiye'yi görmezden geldiler

UNESCO, '1.2 milyon göçmeni kabul etmekteki cesaretini' gerekçe gösterip Merkel'e 'Barış Ödülü' verdi, Türkiye'nin 3.6 milyon Suriyeliyi ağırlamasını görmezden geldi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), toplam 5.5 milyon düzensiz göçmeni barındıran Türkiye'yi görmezden geldi. UNESCO, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'i, mülteci krizindeki tutumu nedeniyle UNESCO Barış Ödülü'ne layık gördü. Jüri başkanı ve 2018 Nobel Barış Ödülü sahibi Denis Mukwege, Paris'te yaptığı açıklamada Merkel'e hitaben, "2015'te başta Suriye, Irak, Afganistan ve Eritre'den olmak üzere 1.2 milyondan fazla mülteciyi kabul etme konusundaki cesur kararınız jüri üyelerinin tamamını etkilemiştir" dedi. Mukwege, Merkel'in sığınmacıları ülkesine kabul ederek 'tarihe bir ders bıraktığını' da sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'NİN ADI BİLE GEÇMEDİ

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay da, Merkel'in çabalarından övgüyle söz ederken, "Barışı sağlamak, aynı zamanda acı çekenlere kapıları açmaktır. Jürinin kararı, göçmenlerin ve sığınmacıların kabul edilmesinin merkezi bir konu olduğunu hatırlatmıştır" dedi. Avrupa Parlamentosu, son olarak kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu'nda Türkiye'yi "Dünyanın en büyük sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapması nedeniyle" takdir ettiğini belirtmişti.

33 YILDIR VERİLİYOR

UNESCO Barış Ödülü, eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Félix Houphouët-Boigny adına 1989'dan bu yana her yıl, barışı teşvik etmek, araştırmak veya güvence altına almak için özel çaba sarf eden bireylere, kuruluşlara veya kurumlara dağıtılıyor. 2005-2021 arasında Almanya Başbakanı olarak görev yapan Merkel'e ödülün ne zaman verileceği ise açıklanmadı.

ALMANYA'YI ÜÇE KATLADI

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye'de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı, 18 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 3 milyon 652 bin 813. 18 Mayıs 2022'de Göç İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçici koruma altındaki Suriyelilerle birlikte Türkiye'de toplam 5 milyon 506 bin 304 yabancı uyruklu kişi bulunuyor. BMMYK'nın 16 Haziran 2022 tarihli verilerine göre de, dünyada en çok düzensiz göçmene ev sahipliği yapan ülke, 3.8 milyonla Türkiye. Türkiye'yi 1.8 milyonla Kolombiya takip ediyor. Almanya ise 1.3 milyon göçmenle 5. sırada.

BODRUM, MERKEL'İ BEKLİYOR

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Bodrum Gümüşlük'teki evi, eski Şansölye'nin emeklilik günlerine hazırlanıyor. Merkel'in, mütevazı bir sitede bulunan evine 14 yıldır gizlice geldiği, daha çok eylül aylarını tercih ettiği öğrenildi. Merkel'in alışverişi de korumalarına bırakmadığı ve bizzat yaptığı kaydedildi.