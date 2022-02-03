UNICEF, 2021'de Yemen'de 22 binden fazla öğrencinin yararlandığı 23 okulda iyileştirme yaptı

AA 3 Şubat 2022 Perşembe 21:03 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 21:04

UNICEF, 2021 yılında Yemen'de okulların iyileştirilmesi için yürütülen projelere sunduğu destekle ilgili bir rapor yayınladı.

UNICEF'in projelere sunduğu destekle 3 ilde 23 okulda iyileştirmelerin yapıldığının kaydedildiği raporda, söz konusu okullardan 22 binden fazla öğrencinin yararlandığına işaret edildi.

Raporda, destek verilen projeler arasında binaların ve dersliklerin rehabilitasyonu ve yenilenmesi ile su, sanitasyon ve tuvaletler gibi altyapı inşası veya modernizasyonunun yer aldığı aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM raporlarına göre savaşın patlak vermesinden 2021'in sonuna kadar Yemen'deki savaş doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.