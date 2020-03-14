İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3299
  • EURO
    7,0451
  • ALTIN
    319.381
  • BIST100
    95605.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • UNICEF acı gerçeği açıkladı: 3 milyar insanın ellerini sabunla yıkayabileceği lavaboları yok
Dünya

UNICEF acı gerçeği açıkladı: 3 milyar insanın ellerini sabunla yıkayabileceği lavaboları yok

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sabun ile ellerin yıkanmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede son derece önemli olduğunu ancak dünya genelinde 3 milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayacağı lavabosunun bulunmadığını bildirdi.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 08:54 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 08:57
ABONE OL

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre dünya genelinde her 5 kişiden sadece 3'ü evlerinde ellerini yıkayabilecekleri imkanlara sahip.

Dünya nüfusunun yüzde 40'ının, yani 3 milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayacağı lavabosunun bulunmadığı belirtilen açıklamada, en az gelişmiş ülkelerdeki insanların yaklaşık dörtte üçünün de bu temel ihtiyaçtan yoksun olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca dünya genelinde okulların üçte birinde çocukların ellerini yıkayabileceği lavaboların olmadığı ve sağlık merkezlerinin yüzde 16'sında ise işlevsel tuvalet ve lavaboların bulunmadığına işaret edildi.

Devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca Twitter'dan duyurdu: Kapsamı genişletiyoruz
Bakan Koca Twitter'dan duyurdu: Kapsamı genişletiyoruz

Bakan Koca Twitter'dan duyurdu: Kapsamı genişletiyoruz

Yolcudan isyan ettiren iddia
Yolcudan isyan ettiren iddia

Yolcudan isyan ettiren iddia

Yunanistan'ı korkutan devriye
Yunanistan'ı korkutan devriye

Yunanistan'ı korkutan devriye

Bağdat'tan kalkıp Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular karantinada
Bağdat'tan kalkıp Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular karantinada

Bağdat'tan kalkıp Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular karantinada
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.