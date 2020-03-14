UNICEF açıkladı... 5 milyon çocuk acil yardıma muhtaç

AA 14 Mart 2020 Cumartesi 16:25 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 16:25

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) yayımladığı raporda, Suriye'deki iç savaşta 2014-2019'da 5 bin 427 çocuğun öldüğü belirtildi.

Suriye'nin kuzeybatısında Aralık 2019'dan bu yana günlük ortalama 6 bin çocuğun, 2019 sonu itibarıyla ise 2,6 milyon çocuğun ülke içinde yerinden edildiği ifade edildi.

Raporda, 5 milyonu Suriye içinde ve 2,5 milyonu komşu ülkelerde olmak üzere 7,5 milyon çocuğun ise yardıma muhtaç olduğu vurgulandı.

Öte yandan raporda, savaşın başladığı 2011'den bu yana 4,8 milyonu Suriye'de ve 1 milyonu komşu ülkelerde olmak üzere yaklaşık 6 milyon Suriyeli çocuğun doğduğu bilgilerine yer verildi.

- SURİYE'DE 2014-2019'DA 478 OKUL VE EĞİTİM BİNASINA SALDIRI DÜZENLENDİ



Okula gidemeyen Suriyeli çocukların sayısının ülke içinde 2 milyona ulaştığına dikkat çekilen raporda, komşu ülkelerde ise 800 binden fazla çocuğun eğitim alamadığı belirtildi.

Ayrıca süregelen iç savaşta, 5 okuldan 2'sinin yıkılması, hasar görmesi, yerinden edilen aileler tarafından sığınak ya da askeri amaçlar için kullanılması gibi nedenlerden ötürü bu okulların eğitim için kullanılamadığı vurgulandı.

Raporda, 2014-2019'da 478 okul ve eğitim binasına saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşılarak, öğretmenler dahil 180 bin eğitim personelinin görevini yarıda bırakmak zorunda kaldığı kaydedildi.

İç savaşın başladığı tarihten bu yana temel gıda maddelerinde 20 kat fiyat artışı olduğunun altı çizilen raporda, 5 yaş altındaki on binlerce çocuğun ciddi şekilde yetersiz beslendiğine işaret edildi.

- UNICEF'İN ACİL OLARAK 682 MİLYON DOLARA İHTİYACI VAR



Raporda, Suriye'de sağlık hizmetlerinin yarısının kısmen işlediği veya hiç işlemediği belirtilerek, ülkenin kuzeybatısındaki hamile ve emziren her 3 anneden birinde kansızlık görüldüğüne değinildi.

Suriyeli sığınmacıların yüzde 82'sinin komşu ülkelerde yaşadığı ifade edilen raporda, Irak ve Lübnan'daki ailelerin birçoğunun ücret, yol ve diğer nedenlerden dolayı sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda sıkıntı yaşadığı kaydedildi.

Raporda, Suriye'de ve komşu ülkelerdeki çocuklar ve ailelerinin ihtiyacının karşılanması için UNICEF'in acil olarak 682 milyon dolara ihtiyacı olduğuna dikkat çekildi.