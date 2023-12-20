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Dünya

UNICEF: Gazze'deki çocuklar temiz suyun yüzde 90'ına erişemiyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çocukların temiz suyun yüzde 90'ına erişim sağlayamadığını bildirdi.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 20:25 - Güncelleme:
UNICEF: Gazze'deki çocuklar temiz suyun yüzde 90'ına erişemiyor
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UNICEF'in resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki su şebekeleri ve sıhhi tesisatın çökme noktasına geldiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze'de temiz suyun yüzde 90'ına ulaşamayan çocukların, her gün sadece 1,5 ila 2 litre suya erişebildiği belirtildi.

İnsani yardım standartlarına göre, acil durumlarda temel ihtiyaçları karşılamak için gereken asgari su miktarının günlük 15 litre olduğuna, sadece hayatta kalmak için günde en az 3 litre suya ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Gazze'de yakıt kıtlığına ve saldırılar sonucu hasar gören altyapıya dikkat çekilerek, çocukların susuzluk ve yetersiz beslenme karşısında daha savunmasız olduğu belirtildi.

Yoğun yağışların ardından kolera ve kronik ishal gibi suyla bulaşan hastalıkların yaygınlaşmasından dolayı endişelerin arttığı vurgulanan açıklamada, 5 yaşından küçük çocuklar arasında bildirilen aylık ishal vakasının ortalamanın 20 katına çıktığı ifade edildi.

- Gazze'de 160 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası bildirildi

Açıklamada, Gazze'de uyuz, bit, suçiçeği, deri döküntüsü gibi hastalıklarda da artış görüldüğü, bunun yanı sıra 160 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakasının bildirildiği kaydedildi.

Gazze'de ortalama 700 kişiye bir tuvaletin düştüğü, bunu düzeltmek için kritik önem taşıyan malzemelerin bölgeye ulaştırılmasının kısıtlandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell'ın, "Acilen yeterli miktarda temiz suya erişim sağlanması gerekiyor. Bu, bir ölüm kalım meselesi. Gazze'deki çocuklar içecek bir yudum su dahi bulmakta zorlanıyor. Temiz su sağlanmadığı takdirde gelecek günlerde çok daha fazla sayıda çocuk, yoksulluk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybedecek." ifadesine yer verildi.

  • UNICEF
  • Gaza çocukları
  • temiz su eksikliği

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