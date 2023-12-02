Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'deki savaşın çocuklara karşı yürütüldüğünü ifade etti.

Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten Elder, sahada tanık olduklarına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze'deki insani aranın sona ermesi ve İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından bir hastaneden paylaştığı videoda Elder, Gazze'de işleyen en büyük hastanenin hemen 50 metre yakınının vurulduğunu ve sağlık merkezinin kapasitesinin iki katında çalıştığını belirtti.

Bu hastanenin daha fazla savaş yarası taşıyan çocuğu kabul edemeyeceğini, her yerde çocuklar olduğunu dile getiren Elder, şunları söyledi:

"Son 7 haftada hastanelerin kapasitesinin nasıl düşürüldüğünü anlatamam? Daha fazla yanık, şarapnel, kırık kemiklerle savaş yarası taşıyan çocuk göremeyiz. Nüfuz sahibi olanların duyarsızlığı çocukların öldürülmesine yol açıyor. Bu çocuklara karşı yürütülen bir savaş."

Elder'in video paylaştığı noktada bekleme salonuna benzer bir alanda yere serilmiş battaniyelerin üzerinde çok sayıda çocuğun bulunduğu ve ağlama seslerinin geldiği dikkati çekti.

Paylaşımında Elder, yazılı olarak, "Ateşkes sona erdi. Bombardıman aralıksız. İnsanlık Gazze'deki çocukları terk mi etti? /çocuklardan vaz mı geçti?" ifadesini de kullandı.

"TÜM VİCDANIMIZLA ÇOCUKLARA KARŞI BU SAVAŞIN DEVAM ETMESİNE İZİN VEREMEYİZ"



Aynı hastaneden yatağında yaralı bir çocuğun yanında video paylaşan Elder, "Dünyadan açıkça yalvarışlar, sözler, çocukların öldürülmesini ve sakatlanmasını durdurmakta karar sahibi olanların kulaklarına ulaşmadı." dedi.

Yaralı yatağında bitkin biçimde yatan üç yaşındaki Filistinli çocuğu tanıtan Elder, Ahmet'in futbolu sevdiğini yatağının kenarındaki futbol topuyla gösterdi.

Elder, Ahmet'in ailesinin evindeki aile üyelerini birkaç hafta öldüren yıkım sonucunda sağ ayağının ampute edildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bombardıman şimdi yeniden başladı. Bizler tüm vicdanımızla çocuklara karşı bu savaşın devam etmesine izin veremeyiz. Ahmed gibi Gazze'deki diğer çocukların da acı çekmesine müsaade edemeyiz. Güzel gözler, sakin bir yüz, hala daha dehşet verici sonra da yaşamak zorunda kalacağı anısını anlatan bir bakışa sahip. Bu durmalı."

"GAZZE'DE KALICI BİR ATEŞKESİN UYGULANMASI GEREKİYOR"



BM Cenevre Ofisi'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda ise Elder, "Gazze'de kalıcı bir ateşkesin uygulanması gerekiyor. Zaten bir kabusun içinde yaşayan Filistinliler için alternatif düşünülemez." dedi.

Gazze ile ilgili harekete geçmemenin "özünde çocukların öldürülmesinin kabul edilmesi" anlamına geldiğinin altını çizen Elder, "Ateşkesin sona ermesinin hemen ardından bombalar düşmeye başladı. Gazze'deki çocuklarla ilgili herhangi bir konuşmanın empati ve şefkatle başlaması gerekir." dedi.

Elder, bazı kişilerin, binlerce erkek ve kız çocuğunun trajik ölümlerini görmezden gelebilmesi ve saldırıların yeniden başlaması karşısında rahat olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Gazze'deki dehşet karşısında duyulan rahatlığı eleştiren Elder, "İnsanlık pes mi ediyor?" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, "Hastaneye girmek sanki bir korku filmi içindeymiş gibi hissettiriyor." dedi.

Hastanelerdeki hastaların hayal edilebilecek en travmatik yaralanmalarla yerde yattığını kaydeden Peeperkorn, onlara mümkün olan en iyi şekilde hizmet verilmeye çalışıldığını ancak mevcut personel sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

Peeperkorn, birçok sağlık çalışanının aileleriyle birlikte çalıştıkları bölgeyi terk ettiğini veya öldürüldüğünü de sözlerine ekledi.

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