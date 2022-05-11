İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2022 Çarşamba / 10 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,3169
  • EURO
    16,1821
  • ALTIN
    910.439
  • BIST100
    2453.94
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • UNICEF: Nijerya'da 10 milyondan fazla kız çocuğu eğitimden mahrum
Dünya

UNICEF: Nijerya'da 10 milyondan fazla kız çocuğu eğitimden mahrum

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da 10 milyondan fazla kız çocuğunun eğitimden mahrum olduğunu bildirdi.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 18:50 - Güncelleme:
ABONE OL

UNICEF Kano Eyaleti Saha Görevlisi Rahamah Muhammed Farah, "Kız Çocuklarının Eğitimi" başlıklı programda yaptığı konuşmada, kızların eğitim alanında karşı karşıya olduğu zorlukların endişe verici bir sorun olduğunu belirtti.

Ülke genelinde okula gidemeyen yaklaşık 18,5 milyon çocuk bulunduğunu kaydeden Farah, "Bunlardan yüzde 60'ı kız çocuklarından oluşuyor, yani 10 milyondan fazla kız okula gidemiyor. Ne yazık ki okula gidemeyen çocukların çoğunluğu da kuzey bölgelerden geliyor." dedi.

Farah, ülkedeki eğitim krizinden en çok kız çocuklarının etkilendiğinin altını çizdi.

UNICEF görevlisi, ayrıca kırsal kesimdeki yoksul ailelerden gelen 4 kız çocuğundan yalnızca birinin ortaokul eğitimini tamamlamasının toplumsal cinsiyet eşitsizliğini artırdığına dikkati çekti.

Nijerya'da okula gidemeyen çocuklara yönelik yapılan çeşitli kampanyalara rağmen eğitim hakkından mahrum çocukların sayısı halen yüksek bulunuyor.

  • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
  • UNICEF
  • afrika

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.