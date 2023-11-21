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Dünya

UNICEF: Nijerya'da seller 4 yılda 650 bin çocuğu yerinden etti

Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 4 yılda 650 bin çocuğun yerinden olduğunu bildirdi.

AA21 Kasım 2023 Salı 01:00 - Güncelleme:
UNICEF: Nijerya'da seller 4 yılda 650 bin çocuğu yerinden etti
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UNICEF Kaduna Eyaleti Saha Ofisi Şefi Gerida Birukila, "Dünya Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle yaptığı açıklamada, Nijerya'nın, çocukların iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalması ve kırılganlığı açısından dünya çapında en kötü ikinci ülke olduğunu belirtti.

Birukila, ülkede yaşanan seller nedeniyle 2016-2021 yılları arasında 650 bin çocuğun yerinden olduğunu, ayrıca önümüzdeki 30 yıl içinde 3,1 milyondan fazla çocuğun nehir taşkınları nedeniyle yerinden olabileceğini kaydetti

Nijeryalı çocukların iklim değişikliğinden orantısız bir şekilde etkilendiğine işaret eden Birukila, "Artan sıcaklıklar, sel, kuraklık ve yoğun fırtınalar Nijerya'daki çocuklar için iklimle ilgili en ciddi tehditlerdir." ifadesini kullandı.

Birukila, çevresel bozulma ve iklim değişikliğinin gıda bulunabilirliğini etkilediğini ve yetersiz beslenmeye yol açtığını vurguladı.

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