UNICEF: Refah'a sığınan 1 milyon 300 bin Filistinli korunmalı

Russell, X sosyal medya hesabından İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki insani krize ilişkin paylaşımda bulundu.

Dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri olan Refah'ın çocuklar ve ailelerle dolu olduğunu belirten Russell, buradaki insanların bir kısmının birçok kere yerinden edildiğini vurguladı.

Russell, "1 milyon 300 bin sivil köşeye sıkıştırılmış, sokaklar ve barınaklarda yaşıyorlar. Korunmaları gerekiyor. Gidecek güvenli hiçbir yerleri bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ses kaydına yer verilen UNICEF Özel Temsilcisi Lucia Elmi de saldırılardan kaçanların güvenli bir yer arayışlarıyla Refah'a aktığını, sokaklara dolan insanların boş bulunan her yere derme çatma çadırlar kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Elmi, "Her yerde çocuklar var. Bir çoğunun çok az kıyafeti var. Yalın ayaklar. İnsani yardım görevlisi olarak hayatım boyunca hiç böyle bir şey görmedim. İnsanlar çaresiz." diye konuştu.

İSRAİL'DEN REFAH KENTİNE SALDIRI SİNYALLERİ



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

REFAH KENTİ



Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.