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Dünya

UNICEF: Ukrayna'da son bir ayda 100 çocuk öldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'da son bir ayda 100'e yakın çocuğun öldüğünü bildirdi.

AA12 Mayıs 2022 Perşembe 19:54 - Güncelleme:
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UNICEF yetkilisi Omar Abdi, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Ukrayna'daki savaşın çocuk hakları krizi yarattığını söyledi.

Okullara yönelik saldırılara ve çocuklarının eğitim hakkının elinden alındığına dikkati çeken Abdi, son bir ayda Ukrayna'da yaklaşık 100 çocuğun öldüğünü belirtti.

Okulların askeri amaçlar için kullanıldığını ve geçen hafta UNICEF destekli 15 okulun savaşta zarar gördüğünü söyleyen Abdi, okullara yönelik saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı.

- ABD: Rusya, Ukrayna'da her gün ortalama 22 okulu hedef aldı

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills, Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş başladığı günden beri her gün ortalama 22 okulu hedef aldığını söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Rus ordusuna yönelik suçlamaları reddederek Ukrayna'da çocuklara tarihin doğru öğretilmediğini savundu.

Ukrayna'nın BM Büyükelçisi Sergiy Kyslytsya ise Rusya'yı Ukraynalı çocukları kaçırmak ve yasa dışı evlatlık vermekle suçladı.

  • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
  • UNICEF
  • rusya

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