UNICEF: Yemen'de 39 bin 281 anne ve yeni doğana sağlık hizmeti sunduk

UNICEF'in Yemen Ofisi eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, UNICEF'in "Kral Selman Yardım Merkezi'nin cömert finansmanı sayesinde Yemen'deki çatışma bölgelerinde annelerin ve yeni doğanların hayatlarını kurtarma projesini hayata geçirdiği" ifade edildi.

Kral Selman Yardım Merkezinin çatışmalardan etkilenen bölgelerde yer alan 24 hastaneye ücretsiz anne ve çocuk hizmeti için destek sağladığı aktarılan açıklamada, UNICEF'e bağlı sağlık ekiplerinin bu hastanelerde 39 bin 281 anne ve yeni doğana ücretsiz hizmet verdiği kaydedildi.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.

