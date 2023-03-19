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Dünya

UNICEF, Yemen'deki yoksullara yaptığı nakit yardımı her aile için yüzde 38 artırdı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'deki hayat pahalılığı nedeniyle yoksullara yapılan nakdi yardım miktarını her aile için yüzde 38 artırdığını duyurdu.

AA19 Mart 2023 Pazar 20:03 - Güncelleme:
UNICEF, Yemen'deki yoksullara yaptığı nakit yardımı her aile için yüzde 38 artırdı
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UNICEF'in Yemen ofisinden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yemen'deki hayat pahalılığı nedeniyle yoksullara yapılan nakdi yardım miktarının her aile için yüzde 38 artırıldığı ifade edilen açıklamada, yardımların toplam miktarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

BM kuruluşu, Yemen'de ihtiyaç sahibi bir buçuk milyon aileye 3 ayda bir acil ihtiyaçlarını karşılamaları için yaklaşık 40 dolar ödeme yapıyordu.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (Yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi de yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil olmak üzere 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

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