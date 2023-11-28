UNICEF'ten çağrı: Gazzede insani ara uzatılmalı

Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten UNICEF Sözcüsü James Elder, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katıldı.

AA muhabirinin, "(Gazze'de) En kötü senaryoda insani ara uzatılmazsa ve insani ara sürecinde bölgeye girişi yapılan yardımların devamıyla ateşkese dönülmezse Gazze'deki insanlar ne kadar süre hayatta kalabilir? İnsanların kaldığı barınaklar ve hastaneler ne kadar hizmet verebilir?" sorularını yanıtlayan Elder, "Gazze'deki insani aranın uzatılmaması, saldırıların ve toplu katliamların durdurulamaması, herkesin zihninde kara bir leke olur." dedi.

Gazze'deki "insani ara"nın uzatılması çağrısında bulunan Elder, 7 Ekim'den sonra Gazze'ye gerçekleştirilen saldırıların devamına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

"GAZZE'DEKİ 36 HASTANENİN 26'SI HİZMET VEREMİYOR"



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris ise Gazze'de yaklaşık 1,8 milyon kişinin yerinden edildiğini ve bunların yarısının çocuk olduğunu kaydetti.

Gazze'de 1,1 milyonda fazla kişinin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) tesislerine sığındığını kaydeden Harris, bu tesislerin sığınmacılara sağlıklı ortam ve temiz su imkanı sunamadığını aktardı.

UNRWA'nın barınaklarında bulaşıcı hastalık oranının arttığına işaret eden Harris, "Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin neredeyse tamamı kapandı. Gazze'deki 36 hastanenin 26'sı, 72 sağlık ocağından 47'si yakıt yetersizliği ve saldırılar nedeniyle hizmet veremiyor. Geri kalan hastaneler büyük baskı altında ve yalnızca çok sınırlı acil durum hizmetleri sunabiliyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 241 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.