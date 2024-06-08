İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2024 Cumartesi / 2 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3045
  • EURO
    34,8708
  • ALTIN
    2382.47
  • BIST100
    10139
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

UNICEF'ten Gazze çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazzeli çocukların çocukluklarını yaşamak yerine korku dolu zamanlardan geçtiğine işaret ederek, bölgede ateşkes çağrısında bulundu.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 17:26 - Güncelleme:
UNICEF'ten Gazze çağrısı
ABONE OL

UNICEF, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki çocukların çok zor şartlar altında olduğunu vurguladı.

UNICEF, açıklamasında, "Çocuklar okullarda olmak yerine şiddetten kaçıyor. Yataklarında güven içinde uyumak yerine derme çatma çadırlarda acı çekiyor. Mutlu bir çocukluk yerine korku dolu anlar yaşıyor. (Gazze'de) Ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve sorunsuz yardım girişi için çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 70 kişi artarak 36 bin 801'e yükseldiği bildirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.