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Dünya

UNICEF'ten Gazze mesajı: Siviller için endişeliyiz

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail ordusunun boşaltılmasını istemesinin ardından az 80 bin kişinin Refah'ın doğusundan kaçtığını anımsatarak, çoğunun Mavasi ve Han Yunus bölgesine gittiğini, buraların da güvenli olmadığını ve sivillerin bu hareketinden endişeli olduğunu bildirdi.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
UNICEF'ten Gazze mesajı: Siviller için endişeliyiz
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Refah'taki duruma ilişkin yazılı açıklama yapan Russell, durumun çok ciddi olduğunu, sınır kapılarının açılmaması halinde sonuçların çok hızlı bir şekilde hissedileceğine dikkati çekti.

Russell, yakıt ve insani yardım sağlanmaması halinde birçok kritik hizmetin verilemeyeceğini belirterek, "Kısacası, kaybedilen zaman kısa sürede kayıp hayatlara dönüşecek." uyarısında bulundu.

Tüm yetkililere Gazze'nin tümüne insani yardım sağlanması için somut güvence ve kolay erişim sağlaması çağrısında bulunan Russell, "Aynı zamanda Gazze'deki sivillerin güvenli olmayan bölgelere doğru hareketinden endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Russell, İsrail ordusunun tahliye emrinin ardından en az 80 bin kişinin Refah'ın doğusundan kaçtığını, çoğunun Mavasi ve Han Yunus bölgesine gittiğini kaydetti.

"Aylardır Mavasi'nin güvenli bir seçenek olmadığı konusunda uyarıyoruz." diyen Russell, burada temel altyapının bulunmadığına işaret etti.

Russell, Refah'taki çocukların zaten birkaç kez yerinden edildiğini, bunun insan hakları ve uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Gazze'de 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü bildiren Russell, yaklaşık 17 bin çocuğun ise refakatsiz çocuk konumunda olduğunu bildirdi.

Russell, Gazze'deki çocukların hemen hemen hepsinin hayat boyu etkileri sürecek travmaya maruz kaldığına dikkati çekerek, Refah'a kara saldırısının ardından acılarının artacağını ifade etti.

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