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Dünya

UNICEF'ten Gazze Uyarısı: Çocuklar kıtlık tehlikesi altında

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimaline dikkat çekti. Russell, bu durumdan en çok da Gazzeli çocukların etkilendiğini vurgulayarak endişe duyduğunu belirtti.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
UNICEF'ten Gazze Uyarısı: Çocuklar kıtlık tehlikesi altında
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Russell, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Hayat kurtarmak için acil adım atılmasının gerekli olduğunun altını çizen Russell, engelsiz insani yardım erişimi ve ticari mal sevkiyatının önemine işaret etti.

Russell, "Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olması son derece endişe verici." ifadesini kullandı.

UNICEF İcra Direktörü, çocukların yetersiz beslenmeden en çok etkilenen kesim olduğuna dikkati çekti.

BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın son raporunda, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olduğu bildirilmişti.

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