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Dünya

UNICEF'ten korkutan açıklama: 1 milyar çocuk tehlike altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada yaklaşık 1 milyar çocuğun iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının tehdidi altında bulunduğunu belirtti. Dünya Meteoroloji Örgütünün (DMÖ) yayımladığı raporda, 'son 7 yılın, kayıtlara geçen en sıcak yıllar olabileceği' öngörüsüne değinen Narasimhan, 'UNICEF'in hazırladığı yeni rapora göre dünyadaki ülkelerden üçte ikisi, iklim planlarında çocukları öncelememektedir.' dedi.

AA2 Kasım 2021 Salı 16:53 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 16:53
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Birleşmiş Milletlerin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan UNICEF İklim, Enerji ve Çevre Kıdemli Danışmanı Gautam Narasimhan, iklim değişikliğinin çocuklara etkilerini değerlendirdi.

Narasimhan, iklim krizinin aslında bir çocuk hakları krizi olduğunu vurgulayarak UNICEF'in ağustosta yayımladığı Çocukların İklim Riski Endeksi raporuna göre, "dünyadaki 2,2 milyar çocuktan yüzde 99'unun, sıcak hava dalgası, kasırga, sel, kuraklık ve hava kirliliği gibi iklim değişikliği bağlantılı olaylarından en az bir tanesine maruz kaldığını" aktardı.

Dünyada yaklaşık 1 milyar çocuğun, iklim değişikliğinin yol açtığı tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Narasimhan, "Bu çocukların maruz kaldığı iklim şokları, sağlıklarının yanı sıra eğitim ve yaşam standartlarını da tehdit etmektedir." diye konuştu.

Narasimhan, çocukların iklim değişikliğine bağlı tabiat olaylarından olumsuz etkilenmemesi için uluslararası camiaya, "iklime karşı uyum ve dayanışma alanlarında yatırımları artırma", "çocukların sağlığı için sera gazı emisyonlarını azaltma" ve "iklime dair karar alma ve müzakere süreçlerine gençleri dahil etme" çağrılarında bulundu.

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