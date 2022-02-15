İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2022 Salı / 14 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,627
  • EURO
    15,4863
  • ALTIN
    810.735
  • BIST100
    2038.16
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • UNICEF'ten korkutan açıklama: 1,4 milyon çocuk için acil yardım çağrısında bulunuldu
Dünya

UNICEF'ten korkutan açıklama: 1,4 milyon çocuk için acil yardım çağrısında bulunuldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Somali'de kuraklıktan etkilenen 1,4 milyon çocuk için acil yardım çağrısında bulundu.

AA15 Şubat 2022 Salı 20:09 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 20:09
ABONE OL

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, kuraklık nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin acil yardıma muhtaç kaldığı ülkede yardım çalışmalarının hızlandırılmaması halinde insani durumun daha da kötüleşebileceği belirtildi.

Açıklamada, 1,4 milyon çocuktan dörtte birinin bu yıl şiddetli kötü beslenme sorunuyla karşılaşacağı ifade edildi.

Uluslararası topluma insani yardım çabalarının artırılması çağrısında bulunulan açıklamada, mart sonuna 100 bin kullanıma hazır iyileştirici gıda paketinin alınması için 7 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

UNICEF Temsilcisi Angela Kearney, bu çapta görülen insani krizlerin orantısız şekilde çocukları etkilediğine işaret ederek, "Bu yıl gördüğümüz rakamlar hayli yüksek. Acil önlemler alınmazsa binlerce çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Afrika'nın doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgasının yaklaşık 13 milyon kişiyi şiddetli açlığa mahkum ettiğini açıklamıştı.

Son 2 ayda 700 bin çiftlik hayvanının telef olduğu belirtilen Somali'de, 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.