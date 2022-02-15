UNICEF'ten korkutan açıklama: 1,4 milyon çocuk için acil yardım çağrısında bulunuldu

AA 15 Şubat 2022 Salı 20:09 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 20:09

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, kuraklık nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin acil yardıma muhtaç kaldığı ülkede yardım çalışmalarının hızlandırılmaması halinde insani durumun daha da kötüleşebileceği belirtildi.



Açıklamada, 1,4 milyon çocuktan dörtte birinin bu yıl şiddetli kötü beslenme sorunuyla karşılaşacağı ifade edildi.



Uluslararası topluma insani yardım çabalarının artırılması çağrısında bulunulan açıklamada, mart sonuna 100 bin kullanıma hazır iyileştirici gıda paketinin alınması için 7 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu bildirildi.



UNICEF Temsilcisi Angela Kearney, bu çapta görülen insani krizlerin orantısız şekilde çocukları etkilediğine işaret ederek, "Bu yıl gördüğümüz rakamlar hayli yüksek. Acil önlemler alınmazsa binlerce çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.



Birleşmiş Milletler, Afrika'nın doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgasının yaklaşık 13 milyon kişiyi şiddetli açlığa mahkum ettiğini açıklamıştı.

Son 2 ayda 700 bin çiftlik hayvanının telef olduğu belirtilen Somali'de, 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.