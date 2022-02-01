İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2022 Salı / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • UNICEF'ten lise zorunluluğu çağrısı! ''Her iki kız çocuğundan biri ortaokula gidemiyor''
Dünya

UNICEF'ten lise zorunluluğu çağrısı! ''Her iki kız çocuğundan biri ortaokula gidemiyor''

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika'da kız çocuklarına lise eğitiminin zorunlu hale getirilmesi çağrısı yaptı. UNICEF Eğitim Başkanı Panday-Soobrayan, 'Nijerya eğitimde cinsiyet farkını kapatmada ilerleme kaydetti ancak ülkede geçiş oranlarında önemli bölgesel eşitsizlikler devam ediyor. Her iki kız çocuğundan biri ortaokula gidemiyor.' dedi.

AA1 Şubat 2022 Salı 01:22 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 01:22
ABONE OL

UNICEF Eğitim Başkanı Saadhna Panday-Soobrayan, Nijerya'nın başkenti Abuja'da Afrika'daki kız çocuklarının eğitiminin görüşüldüğü konferansa katıldı.

Panday-Soobrayan, kıtadaki tüm kız çocuklarının 12 yıllık temel eğitimi tamamlamak için eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini belirtti.

Kıtadaki kızların işe geçiş yapmak veya eğitim ve öğretimlerini ilerletmek için gerekli olan becerileri kazanmaları gerektiğine işaret eden Panday-Soobrayan, ancak tüm kız çocuklarının lise eğitimini tamamlaması gerektiğini söyledi.

Panday-Soobrayan, "Nijerya eğitimde cinsiyet farkını kapatmada ilerleme kaydetti ancak ülkede geçiş oranlarında önemli bölgesel eşitsizlikler devam ediyor. Her iki kız çocuğundan biri ortaokula gidemiyor." dedi.

Afrika'daki Kızları Okulda Tutma kampanyasının başkanı Dr. Mairo Mandara, geleneksel ve dini liderlerin, kızların en azından ortaokulu bitirmeleri gerektiğini savunmada liderliği üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.