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Dünya

Ünlü aktör Bruce Willis'den üzücü haber! Sinemaya veda etti

ABD'li ünlü aktör Bruce Willis'in, afazi rahatsızlığından dolayı sinema oyunculuğunu bıraktığı açıklandı.

AA31 Mart 2022 Perşembe 07:45 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 07:45
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Willis'in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki aktörün afazi hastalığına yakalandığı ve emekli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Ailesi olarak, sevgili Bruce'umuzun bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konduğunu paylaşmak istedik. Bu nedenle kariyerini bırakıyor." ifadesine yer verildi.

1970'lerin sonunda Broadway'da sahne alarak oyunculuğa başlayan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca Moonlight, Pulp Fiction ve Die Hard gibi öne çıkan onlarca filmde başrol oynadı.

Afazi, konuşma, yazma ve anlama yeteneklerini etkileyerek iletişim kurmasını engelleyen bir hastalık olarak biliniyor.

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