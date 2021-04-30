30 Nisan 2021 Cuma 09:11 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 09:11

Kahkahalarıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Juan Joya Borja katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle hafızalarda yer etti.

TRT Haber'in haberine göre, İspanyol fenomenden kötü haber geldi. "El Risitas" yani "Kahkaha" lakaplı ünlü fenomen 65 yaşında hayatını kaybetti.

Juan Joya Borja, bacağındaki damarlarla ilgili problem nedeniyle eylül ayından beri tedavi altındaydı. Ancak sorun nedeniyle bacağının kesilmesi gerekti.

"KAHKAHANIZ SONSUZA KADAR BİZİMLE KALACAK'

Borja'nın ölümü sosyal medyada da üzüntüyle karşılandı.

Sevenleri fenomen komedyen için 'Efsanevi kahkahanız sonsuza kadar bizimle kalacak' şeklinde yorumlar yaptı.