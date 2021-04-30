İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2021 Cuma / 18 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2166
  • EURO
    9,9586
  • ALTIN
    467.876
  • BIST100
    1401.52
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ünlü fenomen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
Dünya

Ünlü fenomen Juan Joya Borja hayatını kaybetti

'El Risitas' lakaplı ünlü sosyal medya fenomeni Juan Joya Borja hayatını kaybetti.

30 Nisan 2021 Cuma 09:11 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 09:11
ABONE OL

Kahkahalarıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Juan Joya Borja katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle hafızalarda yer etti.

TRT Haber'in haberine göre, İspanyol fenomenden kötü haber geldi. "El Risitas" yani "Kahkaha" lakaplı ünlü fenomen 65 yaşında hayatını kaybetti.

Juan Joya Borja, bacağındaki damarlarla ilgili problem nedeniyle eylül ayından beri tedavi altındaydı. Ancak sorun nedeniyle bacağının kesilmesi gerekti.

"KAHKAHANIZ SONSUZA KADAR BİZİMLE KALACAK'

Borja'nın ölümü sosyal medyada da üzüntüyle karşılandı.

Sevenleri fenomen komedyen için 'Efsanevi kahkahanız sonsuza kadar bizimle kalacak' şeklinde yorumlar yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.