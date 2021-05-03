İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Mayıs 2021 Pazartesi / 21 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,279
  • EURO
    9,9858
  • ALTIN
    472.284
  • BIST100
    1397.82
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ünlü filozoftan BAE'ye soğuk duş! Ödülü kabul etmeyecek
Dünya

Ünlü filozoftan BAE'ye soğuk duş! Ödülü kabul etmeyecek

Alman ünlü filozof Habermas, BAE'nin verdiği Şeyh Zayed Kitap Ödülü'nü kabul etmeyeceğini açıkladı.

AA03 Mayıs 2021 Pazartesi 07:23 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 07:23
ABONE OL

Almanya'nın tanınmış filozoflarından Jürgen Habermas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği Şeyh Zayed Kitap Ödülü'nü kabul etmeyeceğini açıkladı.

Daha önce ödülü kabul edeceğini dile getiren ancak Alman medyasından gelen tepkiler sonrası geri adım atan Habermas, bu kez ödülü kabul etmeyeceğini ifade etti.

Habermas Spiegel dergisine gönderdiği açıklamada, "Bu yılki Şeyh Zayed Kitap Ödülü'nü kabul edeceğimi açıklamıştım. Bu yanlış bir karardı, burada kararımı düzeltiyorum. Bu ödülü veren kuruluşla oradaki mevcut siyasi sistemin çok yakın ilişkileri olduğu konusunda net bir düşünceye sahip olmamıştım." ifadelerini kullandı.

Jürgen Habermas "Yılın Kültürel Kişiliği" ödülüne layık görülmüştü.

225 bin avro değerindeki ödülün 23 Mayıs'ta Abu Dabi'de verilmesi planlanıyordu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.