Ünlü gazeteciden gündeme bomba gibi düşen iddia! ''Trump'ı Ruslar büyüttü, o da diyetini ödedi''

28 Ocak 2021 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 10:04

Daha önce 11 Eylül saldırılarıyla ilgili aklanan Suudi isimler ve eski ABD Başkanı George Bush ile Suudi ailesinin milyar dolarlık iş bağlantılarıyla ilgili yazılara imza atan araştırmacı gazeteci Craig Unger bu kez yıllardır bahsedilen Trump-Rusya ilişkisine daha somut iddialarla kitabında yer verdi.

KARA PARA AKLANDI

‘ABD’de önceki gün piyasaya çıkan ‘American Kompromat' isimli kitabında Craig’e göre, 70’li yılların sonlarında Trump’la bağlantı kuran üst düzey bir KGB yetkilisi onu Moskova’da bir Trump oteli inşa etmeye ikna etti ve ardından hiç kopmayacak gayrıresmi bağlar kuruldu. Trump, 1980’li ve 1990’lı yıllarda gayrımenkullerini kirli işlerden gelen parasını aklamak isteyen Rus mafya üyelerine sattı ve devasa paralar kazandı. 2016 yılında başkan olduğunda da ‘geri ödeme’ zamanı geldi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile sıcak ilişkiler kuruldu. Craig ayrıca kitabında, Trump’ın Ruslarla ilişkiyi ise seks ticareti yapan ve hapishanede intihar eden arkadaşı Jeffrey Epstein vasıtasıyla kurduğunu iddia etti.

ONLARCA İSİMLE GÖRÜŞTÜ

Craig Unger, aralarında Sovyetler’den kaçan isimler, eski CIA yetkilileri, FBI karşı istihbarat ajanları, avukatlar ve başkaca birçok üst düzey kaynakla mülakatlar yaptı. Craig, Trump’ın KGB’nin ilgisini çekme nedenini ise onun ‘gösterişçi’, ‘narsistik’, ve ‘dalkavukluğa ve açgözlüğü karşısında kolay etkilenen’ karakterine bağladı.