Ünlü İrlandalı edebiyatçı anlaşmayı geri çevirdi, Siyonistlerin hedefi oldu

star.com.tr 12 Ekim 2021 Salı 12:23 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 12:23

Kitapları çok satan listesinde yer alan ünlü İrlandalı yazar Sally Rooney, müşterileri arasında İsrail Savunma Bakanlığı'nın da bulunduğu bir yayıncıyla yaptığı kitap anlaşmasını geri çevirdi. İsrail'in işgal ve katliamlarını örtmek için 'Yahudi karşıtı' damgasını kullananlar, sosyal medyadan Rooney'i de hedef aldı.



Siyonist ya da İsrail zulmünü destekleyen bazı yazarlar da dahil, Rooney'in kararı sonrası sosyal medyadan saldırıya geçti.

Rooney, bin yılın önde gelen yazarlarından biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda İsrail'e Filistinlilere yönelik politikalarını değiştirmesi için ekonomik ve ahlaki baskı uygulama amacı taşıyan 'Boykot, Elden Çıkarma ve Yaptırımlar (BDS)' hareketinin de destekçilerinden.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre Modan Yayınevi, Rooney'nin diğer iki kitabını da tercüme etti ve yayınladı.

star.com.tr