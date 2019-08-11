29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ünlü İtalyan stilist Versace Çin'den özür diledi

İtalyan moda devi Versace'nin son ürünlerinde Hong Kong ve Makao'yu 'ayrı bağımsız şehir' olarak göstermesi, Çin'in tepkisine yol açtı. Bu nedenle markanın tasarımlarından sorumlu ismi Donatella Versace de özür dilemek durumunda kaldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyaca ünlü İtalyan markası Versace'nin son çıkardığı ürünlerde "Hong Kong ve Makao'yu bağımsız ayrı yerler" gibi göstermesi, Çinlilerin tepkisini çekerken, markanın tasarımlarından sorumlu ismi Donatella Versace de bu durum nedeniyle özür diledi.

Versace markası tarafından en son yapılan kısa ve uzun kollu tasarımlarında bazı şehirler ve ülkelere yer verilirken, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'ni iki bağımsız ayrı yer gibi gösterilmesi, Çinli sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Hadisenin, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına yönelik protestoların halen Hong Kong'ta sürdüğü hassas döneme denk gelmesi de tepkileri artırdı.

Versace tasarımlarını geri çekti

Büyük markalar için önemli bir pazar olan Çin'de kullanılan sosyal ağlardan Weibo'da, 400 milyonun üzerinde etkileşim alarak büyük yankı uyandıran söz konusu tasarımlar, İtalyan moda devini harekete geçirdi.

Versace tarafından, sosyal medyada tartışma konusu olan ürünlerin sorumluluğunun üstlenildiği ve 24 Temmuz'da ürünlerin geri çekilerek yok edildiği belirtilerek, tasarımlar için özür dilendi.

Kurumsal özre ek olarak, markaya adını veren Gianni Versace'nin kardeşi ve aynı zamanda tasarımlardan sorumlu ismi Donatella Versace de Facebook'tan şu mesajı paylaştı:

"Firmamız tarafından yapılan ve şu an sosyal medyada da tartışılan talihsiz hatadan dolayı çok üzgünüm. Asla Çin'in ulusal egemenliğine saygıda kusur etmek istemedim. Bu hata sebebiyle kişisel olarak da özür dilemek istedim."

Markanın Çin'deki tanıtım elçisi sözleşmesinin feshedilmesini isteyecek

Versace'nin gafı dolayısıyla, markanın Çin'deki tanıtım elçisi ünlü Çinli aktris Yang Mi de yaptığı açıklamada, Çin vatandaşı olarak moda devinin hatası sebebiyle aşırı kırgın olduğunu ve Versace ile sözleşmesinin feshedilmesini isteyeceğini belirtti.

Bir başka İtalyan markası Dolce&Gabbana'nın da geçen kasımda Çin'de yapacağı defile öncesi Instagram'dan paylaştığı görüntü krize neden olmuştu.

Söz konusu görselde, Çinli bir kadın çubuklarla (chopstick) İtalyan mutfağının geleneksel yemeği pizzayı yemeye çalışıyordu. Bu görüntü, Çin'de büyük tepki çekerken, "ırkçılık" ve "ayrımcılıkla" suçlanan ünlü İtalyan markası daha sonra özür dilemek zorunda kalmıştı.

Hong Kong protestolarla gündemde

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi, protestolar nedeniyle 15 Haziran'da askıya alınırken, gösterilerine devam eden protestocuların önderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin'den özür diledi

Çin'den özür diledi

Korkulan oldu! Uyarılara rağmen trafik kazaları can aldı

Korkulan oldu! Uyarılara rağmen trafik kazaları can aldı

'Hafter ateşkesi ihlal etti'

'Hafter ateşkesi ihlal etti'

Yeni petrol rezervi keşfedildi: 2020'de üretime başlanacak

Yeni petrol rezervi keşfedildi: 2020'de üretime başlanacak

Pitbull bu kez sahibine saldırdı

Pitbull bu kez sahibine saldırdı

Saldırganın üzerine atlayan Mohammad Rafique kahraman ilan edildi

Saldırganın üzerine atlayan Mohammad Rafique kahraman ilan edildi

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı... Annesinin sözleri yürekleri yaktı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı... Annesinin sözleri yürekleri yaktı

Netanyahu’nun oğlundan Müslüman düşmanı Wilders'in İslamofobik paylaşıma destek

Netanyahu’nun oğlundan Müslüman düşmanı Wilders'in İslamofobik paylaşıma destek
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Bakan Akar ve komutanlar Doğu Akdeniz'de: Gücümüzü kimse test etmesin

Bakan Akar ve komutanlar Doğu Akdeniz'de: Gücümüzü kimse test etmesin

Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kavurma tarifi

Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kavurma tarifi

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA