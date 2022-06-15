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Dünya

Ünlü model Leva Andrejevaite Güney Afrika'yı karıştırdı: Sınır dışı edildi

Litvanyalı model, parti için gittiği Güney Afrika'ya vizesiz girmek için ‘Ukraynalı sığınmacı' rolü yaptı. Leva Andrejevaite, 5 gün içinde sığınmacı olduğuna dair başvuru yapmadı, ayrıca partideki fotoğrafları ortaya çıktı. Bunun üzerine model sınır dışı edildi.

Akşam Gazetesi15 Haziran 2022 Çarşamba 08:38 - Güncelleme:
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Litvanyalı oyuncu ve model Leva Andrejevaite, 28 Nisan'da Güney Afrika'daki Cape Town Uluslararası Havalimanı'na özel jetle geldi, vizesi olmadığı için girişi reddedildi. Model Andrejevaite, milyarder Rob Hersov'un doğum günü partisine katılabilmek için Ukrayna'daki savaşı sebep göstererek sığınmacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine ülkeye girişine izin verilen Andrejevaite soluğu partide aldı.

5 YIL ÜLKEYE GİRMESİ YASAK

Eğlenceden fotoğrafları ortaya çıkınca da, ülkeden sınır dışı edildi. Güney Afrika İçişleri Bakanlığı sözcüsü Siya Qoza, modelin 'Putin'in savaşından kaçan bir Ukraynalı' olduğunu ispat etmesi üzerine 5 gün içinde sığınma talebinde bulunma şartıyla ülkeye giriş izni verildiğini söyledi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Qoza, "Sığınmacı yasalarımız gereği göçmenlik görevlilerinin eli kolu bağlıydı ve ülkeye girmesine izin vermeleri istendi. 2002 tarihli Göçmenlik Yasası uyarınca usulüne uygun olarak sığınmacı vizesi aldı" dedi. Ancak gerekli başvuruyu yapmadığı belirlenen ve yalan söylediği için özür dileyen modelin, 5 yıl boyunca Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesi yasaklandı.

'TAVSİYE ÜZERİNE SÖYLEDİM'

Yetkililerden özür dileyen ve devletin yaptığı masrafları karşılayacağını söyleyen Andrejevaite, "Yanlış bir şekilde tavsiye üzerine sığınmacı olduğumu söyledim" dedi. 5 Haziran'da sınır dışı edilen ve 'istenmeyen kişi' ilan edilen genç model, tavsiyeyi kimin verdiğini söylemedi.

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