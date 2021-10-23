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Dünya

Ünlü oyuncu Alec Baldwin kazayla katil oldu! ''Silah'' gerçeği ortaya çıktı

Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında kazayla görüntü yönetmenini öldürdü. Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı.

NTV23 Ekim 2021 Cumartesi 10:18 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 10:19
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Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Dün polise verdiği ifade sonrasında Baldwin serbest bırakıldı. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde Baldwin'e verdiği silahta "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.

63 yaşındaki ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın setinde kazayla katil oldu.

Dün polis tarafından yapılan ilk açıklamalara göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti.

Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı.

Polis sorgusu sonrasında serbest bırakılan Alec Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

OLAYIN AYRINTILARI AÇIĞA ÇIKTI

Mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadelere göre, filmin yardımcı yönetmeni sahnede kullanılmak üzere hazırlanan üç silahtan birini Baldwin'e verdi.

Silahın güvenli olduğunu söyledi. Alec Baldwin'in ateşlediği silahtan çıkan 'gerçek mermi' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın göğsüne isabet etti.

Hutchins'in arkasında bulunan yönetmen Joel Souza omzundan yaralandı.

NTV'de yer alan habere göre, Yardımcı yönetmen ifadesinde Baldwin'e verdiği silahta 'gerçek mermi' olduğunu bilmediğini söyledi.

Polis söz konusu silahı ve Baldwin'in kanlı kostümünü delil olarak aldı.

Çekimler sırasında kullanılan diğer silah ve mühimmatlara da el koydu.

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