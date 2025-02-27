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Dünya

Ünlü oyuncu Gene Hackman eşiyle birlikte ölü bulundu

Hollywood'un usta aktörü Gene Hackman, eşi Betsy Arakawa ile birlikte evlerinde ölü bulundu. Polis cinayet şüphesi olmadığını açıkladı.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 13:00 - Güncelleme:
Ünlü oyuncu Gene Hackman eşiyle birlikte ölü bulundu
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ABD'li Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde ölü bulundu.

BBC'nin haberine göre, New Mexico'daki Santa Fe Bölge Şerifliğinden, 95 yaşındaki aktörün ve 63 yaşındaki eşinin ölümünü doğrulayan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın evlerinde ölü bulunduğu, polisin olaya ilişkin soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

İlk aşamada cinayet şüphesinin olmadığının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, evdeki köpeğin de ölü bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin arama emrinin çıkmasının beklendiği ve çiftin ölüm sebebinin araştırıldığını aktarıldı.

Hackman, 1971 yapımı "The French Connection" filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almıştı.

Hackman'ın rol aldığı 100'den fazla film arasında, John Grisham'ın 1996 tarihli romanının uyarlaması olan film Runaway Jury, Francis Ford Coppola imzalı The Conversation, Wes Anderson'ın yönettiği The Royal Tenenbaums gibi yapımlar bulunuyor.

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